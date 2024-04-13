إسرائيل تقصف مجمعاً عسكرياً لـ"حزب الله"

المصدر: البيان

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شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت مرتفعات عرمتى والريحان في جنوب لبنان حسب وسائل إعلام لبنانية.

من جهته ذكر الجيش الإسرائيلي أنه قام قبل قليل بقصف مجمع عسكري كبير تابع لـ"حزب الله" في منطقة الريحان جنوبي لبنان وفق روسيا اليوم.

ويأتي ذلك في استمرار للوضع المتوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ أشهر في الوقت الذي تترقب المنطقة تصعيدا جديدا على خلفية مقتل قادة بالحرس الثوري بغارة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.

من جهته، أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، يوم الاثنين الماضي "عدم الانجرار إلى الحرب المفتوحة التي تحاول إسرائيل استدراج لبنان إليها".

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