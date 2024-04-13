«الصحة العالمية» تحذر من تفاقم الأزمة في السودان

المصدر: عواصم - وكالات

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قالت منظمة الصحة العالمية، أمس، إن الأزمة في السودان قد تتفاقم في الأشهر المقبلة مع استمرار القيود على توزيع المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية.

فيما أدانت وزارة الخارجية السودانية، في بيان استضافة فرنسا الاثنين مؤتمراً إنسانياً حول السودان من دون التشاور أو التنسيق مع الحكومة ومن دون مشاركتها.

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير: «الوقت ينفد، ومن دون وقف القتال وإيصال المساعدات الإنسانية بلا عوائق، ستتفاقم أزمة السودان تفاقماً كبيراً في الأشهر المقبلة، ويمكن أن تؤثر على المنطقة بأسرها».

وأضاف «لا نرى سوى النذر اليسير من الأزمة الحقيقية، والموقف قد يكون أكثر تردياً من ذلك بكثير». وأوضح أن 15 مليوناً في حاجة إلى مساعدة صحية عاجلة، وأن أمراضاً مثل الكوليرا والملاريا وحمى الضنك تنتشر.

وأكد ليندماير أن الإمدادات الطبية المتاحة في البلاد تقدر بنحو 25 في المائة من الاحتياجات، وأن 70 إلى 80 في المائة من المرافق الصحية السودانية لا تعمل بسبب الصراع. وقال: «في بعض الولايات، مثل دارفور، لم تصل إمدادات طبية خلال العام المنقضي».

وأضاف أن تفشي الأمراض يتزايد مع تعطل خدمات الصحة العامة ومنها التطعيمات.

إلى ذلك، استبعدت فرنسا طرفي الصراع في السودان من مؤتمر تستضيفه الاثنين المقبل ويتناول الوضع في السودان ويُنظم بالتعاون مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي، في خطوة لها دلالاتها، كما يبدو.

وجاء اختيار يوم 15 أبريل لاستضافة المؤتمر؛ كونه يصادف الذكرى الأولى للحرب الدائرة بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» التي ضربت كل ما جاءت به المرحلة الانتقالية الديمقراطية.

وأدانت وزارة الخارجية السودانية في بيان استضافة فرنسا مؤتمراً إنسانياً حول السودان من دون التشاور أو التنسيق مع الحكومة ومن دون مشاركتها.

وأعربت الخارجية السودانية عن بالغ دهشتها واستنكارها أن ينعقد هذا المؤتمر حول شأن من شؤون السودان؛ الدولة المستقلة وذات السيادة والعضو بالأمم المتحدة، دون التشاور أو التنسيق مع حكومتها ودون مشاركتها».

وكانت واشنطن نددت أول من أمس، بـ«صمت المجتمع الدولي» حيال الوضع المأسوي في السودان، قائلة إنها تأمل في سرعة تحديد تاريخ لاستئناف المحادثات، قبل أيام من حلول ذكرى اندلاع النزاع.

وحثت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن السودان، أيضاً، الأطراف المتحاربة في السودان على الوقف الفوري لإطلاق النار، ووضع حد للهجمات على المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق لملايين الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها، مع دخول النزاع عامه الثاني.

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