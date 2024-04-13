اتهامات إسرائيلية لنتانياهو بإفشال مفاوضات الهدنة

المصدر: غزة، رام الله- وكالات

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كشف أحد أعضاء فريق التفاوض الإسرائيلي حول صفقة لوقف النار وتبادل الأسرى مع حركة «حماس»، أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يتعمد عرقلة المفاوضات لإفشال مفاوضات هدنة غزة.

فيما صعّدت إسرائيل من وتيرة الحرب في غزة، حيث قصفت زوارق حربية مدرسة شمال مخيم النصيرات، كما استهدفت الصحافيين ودمرت منازل ما أدى إلى مقتل العشرات.

وأوضح هذا المسؤول، الذي كان يتكلم في برنامج التحقيقات، في «القناة 12» التلفزيونية: «كنا نحصل على التفويض صباحاً من نتانياهو ونتوجه إلى المفاوضات. ولكن، في المساء، كان يتصل ويوقفنا. فيقول: لا تذكروا هذا الأمر. لا تتفقوا حول هذا الموضوع. لا أعطيكم صلاحيات القول. وأضاف: «نتانياهو كان يتجاوز رؤساء الوفد المفاوض و(كابينيت الحرب) أيضاً. مجلس قيادة الحرب لا يعرف ماذا يدور في هذا الملف. إنه بيد نتانياهو فقط».

وقال، إن استمرارها على النحو الحالي يمكن أن يؤدي إلى أن تدوم عاماً أو أكثر «حتى يذوي الأسرى ويموتون واحداً تلو آخر».

وقال هذا المفاوض، الذي يعد من المسؤولين ووفقاً لشهادته يتضح أنه شارك في جلسات كثيرة مع رئيس الوزراء نتانياهو، إنه «كان يمكن التوصل لصفقة قبل شهرين لكن نتانياهو لم يصغِ لنا. وقد خسرنا أرواح مختطفين».

في الأثناء، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن القوات الإسرائيلية ارتكبت 8 مجازر في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، أدت إلى مقتل 89 وإصابة 120 آخرين، كما واصلت القوات قصفها المكثف على مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأشارت الوزارة إلى أن أعداداً من الضحايا ما زالت تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع فرق الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأودت الغارات الإسرائيلية المتواصلة على غزة بحياة أكثر من 60 شخصاً من عائلة واحدة نزحت بسبب القصف الإسرائيلي مرات عدة.

وتعيش عائلة الطباطيبي في غزة حالة حداد للمرة الثانية في أقل من شهر، بعدما أودت غارات إسرائيلية على المباني التي كانوا يحتمون فيها إلى مقتل أكثر من 60 من أبنائها.

وفي أحدث البيانات الصادرة عنها، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع الحصيلة في قطاع غزة إلى 33634 قتيلاً منذ بدء الحرب .

كما قالت مصادر فلسطينية، إن زوارق حربية إسرائيلية قصفت مدرسة في المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مما أسفر عن عدد من القتلى.

كما أصيب 3 صحافيين فلسطينيين، أمس، إثر استهداف إسرائيلي طاولهم خلال تغطيتهم للعملية العسكرية البرية في مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين، وسط قطاع غزة.

من جهة أخرى، نفذت قوات الجيش الإسرائيلي هجمات عدة على البلدات الفلسطينية في الضفة الغربية، وقتلت شابين فلسطينيين وأصابت عشرات آخرين بجروح، بدعوى اختطاف فتى مستوطن قرب الخليل.

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