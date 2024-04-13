إسبانيا: مؤشرات واضحة في أوروبا للاعتراف بدولة فلسطين

المصدر: مدريد - وكالات

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قال رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، أمس، إن هناك مؤشرات واضحة في أوروبا على الاستعداد للاعتراف بدولة فلسطين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، أمس، مشترك مع نظيره النرويجي يوناس غار ستوره حيث قال: «مستعدون للاعتراف بدولة فلسطين، في أقرب وقت ممكن، وبعضوية كاملة في الأمم المتحدة».

وشدد سانشيز على ضرورة التوصل لوقف عاجل لإطلاق النار في قطاع غزة، والسماح للمؤسسات الإنسانية بالعمل دون أي تهديد، مؤكداً أنه لا يمكن السماح بمزيد من العنف وقتل المدنيين في غزة. من ناحيته، أكد رئيس الوزراء النرويجي، أن بلاده مستعدة للاعتراف بدولة فلسطينية، ودعم عضويتها في الأمم المتحدة.

وكانت إسبانيا وأيرلندا ومالطا وسلوفينيا أعلنت الشهر الماضي، أنها ستعمل بشكل مشترك من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وكانت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية، بيلار أليجريا، قالت للصحافيين يوم الثلاثاء الماضي، إن جدول أعمال سانشيز هذا الأسبوع يتضمن اجتماعات مع رؤساء وزراء النرويج وأيرلندا والبرتغال وسلوفينيا وبلجيكا تركز على موقف الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بالحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» في قطاع غزة. وذكر سانشيز في وقت سابق أنه يتوقع أن تعترف مدريد بدولة للفلسطينيين بحلول يوليو، مضيفاً أنه يعتقد أنه سيكون هناك قريباً «كتلة حرجة» داخل الاتحاد الأوروبي لدفع العديد من الأعضاء إلى تبني نفس الموقف.

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