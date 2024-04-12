طائرة مصرية تطلق نداء استغاثة في الجو وتهبط في مطار برج العرب بسلام

المصدر: البيان

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نجحت طائرة مصر للطيران من طراز بوينغ 737-866، في العودة إلى مطار برج العرب بالإسكندرية سالمة، والتي كانت متجهة إلى مطار جدة الدولي بالمملكة العربية السعودية لجلب المعتمرين، إلا أنها أرسلت نداء الاستغاثة بكود 7700، والذي يشير إلى عطل فني جسيم في أجهزة الطائرة.

بحسب موقع «صدى البلد» المصري قالت مصادر في شركة الطيران، إن طائرة مصر للطيران أقلعت دون ركاب من مطار برج العرب متجهة إلى مطار جدة بالمملكة العربية السعودية، وبعد إقلاعها بدقائق فوجئ الطيار بعطل في الطائرة.

وعلى الفور أطلق الطيار نداء استغاثة طبقا للقوانين الدولية، وتواصل مع برج المراقبة وعادت مرة أخرى إلى مطار برج العرب بسلام دون أي خسائر سواء في جسم الطائرة أو الطاقم.

وقالت المصادر، إن الشركة الوطنية المصرية سيرت رحلة بديلة من مطار القاهرة الدولي إلى جدة لإحضار الركاب الذين كان مقرر إعادتهم على الطائرة المرسلة من الأسكندرية، والتي خضعت للفحص الفني لتبين أسباب العطل.

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