الجيش الأمريكي يسقط 11 طائرة مسيّرة للحوثيين

المصدر: عواصم - وكالات

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أكد الجيش الأمريكي، أمس، أنه أسقط 11 طائرة مسيّرة تابعة لميليشيا الحوثي في اليمن، بعدما أعلن المتمردون أنهم استهدفوا سفناً إسرائيلية وأمريكية قبالة خليج عدن.

وقالت القيادة الوسطى الأمريكية على منصة إكس إن قواتها أسقطت ثلاث طائرات مسيّرة انطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيون، الأربعاء، وثماني طائرات في وقت لاحق من اليوم نفسه.

وجاء في بيان للقيادة: «بين الساعة 0415 صباحاً و0600 صباحاً تقريباً (بتوقيت صنعاء) في 10 أبريل، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في الاشتباك مع ثلاث طائرات بدون طيار انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. تم إطلاق طائرتين مسيرتين فوق خليج عدن، وتم إطلاق طائرة بدون طيار فوق البحر الأحمر. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية».

وأضاف البيان: «ثم بين الساعة 0750 مساءً تقريباً والساعة 0800 مساءً (بتوقيت صنعاء)، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في الاشتباك مع ثماني طائرات بدون طيار وتدميرها في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن دفاعاً عن النفس».

وجاء في البيان: «تقرر أن الطائرات المسيّرة تمثل تهديداً وشيكاً للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية في المنطقة». وأضاف البيان أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار لسفن الولايات المتحدة أو التحالف أو السفن التجارية.

وقال الحوثيون في بيان إن أحدث هجماتهم استهدفت سفينتين إسرائيليتين، إضافة إلى سفينتين أمريكيتين، إحداهما حربية. وأضاف البيان أن «السفن استُهدفت بعدد من الصواريخ البحرية والطائرات المسيرة المناسبة».

ومنذ نوفمبر، يشن الحوثيون عشرات الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على سفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

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