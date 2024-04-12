بعثة أممية تدعو لوقف الحرب في السودان

المصدر: جنيف- أ.ف.ب

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قالت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن السودان أمس، إن الشعب السوداني سئم النزاع المدمر مع دخول الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع عامها الثاني.

وشددت البعثة على ضرورة التزام طرفي النزاع بوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الهجمات على المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. وقال رئيس البعثة المستقلة محمد شاندي عثمان «حان الوقت لتتوقف هذه الحرب المدمّرة»، وفق بيان للبعثة نشرت نسخة منه بالعربية.

وأضاف «لقد تحمل الشعب السوداني ما يكفي، ولا بدّ على الأطراف المتحاربة إيجاد طريق للسلام واحترام حقوق الإنسان».

وقال عثمان، وهو رئيس المحكمة العليا السابق في تنزانيا، إن الطرفين المتحاربين لم يبديا اهتماماً بحماية المدنيين، وإن البعثة تحقق في تقارير عن هجمات متكررة على المدنيين والمدارس والمستشفيات. كما أشارت البعثة إلى تقارير عن هجمات على قوافل المساعدات.

وقالت منى رشماوي وهي من المحققين الثلاثة في البعثة، «تثابر وكالات الإغاثة في عملها على الرغم من الهجمات على القوافل الإنسانية والموظفين الإنسانيين والمستودعات الإنسانية، ونهبها».

وأضافت «نحقق أيضاً في تعمّد عرقلة المساعدات الإنسانية الموجّهة إلى المدنيين المتواجدين في مناطق يسيطر عليها الطرف الآخر».

وأثارت البعثة أيضاً مخاوف بشأن ضعف المحاصيل وارتفاع أسعار الحبوب وخطر حدوث كارثة غذائية. ودعت الجانبين إلى الالتزام بعملية سلام شاملة.

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