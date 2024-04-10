بايدن: يجب على حماس الرد على مقترح التهدئة في غزة

المصدر: أ ف ب

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حضّ الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء حركة حماس على الرد على مقترح تقدّم به الوسطاء لهدنة في غزة تشمل الافراج عن الرهائن، داعيا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى السماح بإدخال المزيد من المساعدات إلى القطاع المحاصر.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض إن "الأمر يتعلق حاليا بحماس، عليها المضي قدما بشأن المقترح الذي طُرح"، معتبرا أن كمية المساعدات التي تسمح إسرائيل بإيصالها إلى القطاع "غير كافية"، وذلك بعد أيام من اتصال شابه التوتر بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي.

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