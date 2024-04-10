بيان من الجيش الإسرائيلي حول مقتل أبناء إسماعيل هنية في غزة

المصدر: وكالات

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أكد الجيش الإسرائيلي الأربعاء استهداف ثلاثة من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية بضربة جوية في قطاع غزة أدت الى مقتلهم، متهما إياه بالانتماء الى كتائب القسام، الجناح العسكري للحركة.

وقال الجيش في بيان إنه وجهاز الأمن العام (الشاباك) "قضيا على ثلاثة عناصر في الجناح العسكري لحماس في وسط قطاع غزة. العناصر الثلاثة هم من أبناء إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس"، مشيرا الى أن العملية نفذتها "طائرات حربية تابعة لسلاح الجو" في وقت سابق الأربعاء.

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