قرقاش: أطيب التهاني بعيد الفطر وقلوبنا مع أهل غزة في محنتهم

المصدر: البيان

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هنأ معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، بعيد الفطر المبارك.

وأكد معاليه: أن الإمارات تبقى مستمرة بدعم الغزيين في هذه الأوقات الصعبة، وبموازاة جهودها السياسة مع الأشقاء العرب، لن تألوا جهداً لمساعدة أهل غزة عبر برنامجها الإغاثي الشامل.

وقال معاليه على حسابه في منصة "إكس": "أطيب التهاني بعيد الفطر المبارك، وقلوبنا مع أهل غزة في محنتهم، فالحرب الإسرائيلية الشرسة تلقي بظلالها على العيد وفرحته".

وأضاف: "تبقى الإمارات مستمرة بدعم الغزيين في هذه الأوقات الصعبة، وبموازاة جهودها السياسة مع الأشقاء العرب، لن تألوا جهداً لمساعدة أهل غزة عبر برنامجها الإغاثي الشامل".

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