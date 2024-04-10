المنسقة الأممية للبنان تبحث مع ميقاتي أولوية وقف التصعيد

المصدر: بيروت - وكالات

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قالت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، يوانا فرونتسكا، أمس الثلاثاء، إنها بحثت مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي ضرورة إعطاء الأولوية للجهود الدبلوماسية لوقف التصعيد.

وذكرت فرونتسكا عبر منصة «إكس» أنها ناقشت مع ميقاتي أهمية الالتزام بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي أنهى حرباً بين إسرائيل وجماعة «حزب الله» في عام 2006. وأضافت المنسقة الأممية أنها أكدت لميقاتي أهمية الوحدة للحفاظ على استقرار لبنان.

وكانت فرونتسكا قالت إنها التقت مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الاثنين، وبحثا التزام لبنان بالقرار 1701. كما شددا على ضرورة فصل الانتخابات الرئاسية عن التطورات الإقليمية حفاظاً على استقرار البلاد.

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