إسرائيل تهاجم موقعاً عسكرياً سورياً بعد إطلاق صواريخ  على الجولان

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أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، أن طائراته الحربية قصفت موقعاً عسكرياً سوريا خلال الليل رداً على إطلاق صواريخ على هضبة الجولان التي تحتلها الدولة العبرية.

وتأتي الضربة بعد أيام من استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق، حيث قتل قادة عسكريون إيرانيون بارزون.

وقال الجيش الإسرائيلي إن «طائرات حربية هاجمت البنية التحتية العسكرية للجيش السوري خلال الليل في بلدة محجة» على بعد نحو 30 كيلومتراً من المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الجانبين. وأوضح الجيش انه رصد الاثنين إطلاق صاروخ من الأراضي السورية دون وقوع إصابات وإن مدفعيته ردت بقصف مصدر النيران.

ورفعت إسرائيل من جهوزيتها العسكرية بعد الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق خاصة وأن إيران توعدت بالانتقام.

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