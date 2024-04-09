إيران تحمّل أمريكا مسؤولية استهداف قنصليتها في دمشق

المصدر: دمشق - أ ف ب

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افتتح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان يرافقه نظيره السوري فيصل المقداد، أمس، مبنى جديداً للقسم القنصلي لسفارة إيران في دمشق، بعد أسبوع من قصف جوي نُسب إلى إسرائيل وأسفر عن تدمير مقرّ قنصلية إيران في العاصمة السورية.

ويقع المقر الجديد على بعد عشرات الأمتار من المقر القديم الذي سوّي أرضاً جراء القصف في منطقة المزة بدمشق.

ووصل عبداللهيان إلى مطار دمشق الدولي صباح أمس لإجراء مباحثات مع المسؤولين السوريين والتقى خلال زيارته نظيره فيصل المقداد ثم الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال عبداللهيان لصحافيين في دمشق إن «أمريكا مسؤولة عن هذا الحادث ويجب محاسبتها».

وأوضح أن حقيقة أن الولايات المتحدة ودولتين أوروبيتين عارضت قراراً لمجلس الأمن يدين الهجوم على السفارة الإيرانية هو مؤشر إلى أن الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل لتنفيذ الهجوم.

ورداً على سؤال حول تصريحات عبداللهيان، نفت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» سابرينا سينغ أن تكون واشنطن على صلة بالهجوم. وقالت لصحافيين «لم يكن للجيش الأمريكي أي دور في تلك الضربة التي وقعت في دمشق».

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