حماس تدرس اقتراح هدنة في غزة تستمر ستة أسابيع

المصدر: وكالات

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أعلنت حركة حماس أنها تدرس اقتراح هدنة على ثلاث مراحل تستمر ستة اسابيع.

وأفاد مصدر في حماس وكالة فرانس برس الاثنين أن الحركة الفلسطينية تدرس اقتراح هدنة على ثلاث مراحل تستمر ستة اسابيع، وتشمل مرحلتها الاولى الإفراج عن النساء والاطفال الاسرائيليين المحتجزين لديها مقابل اطلاق سراح ما يصل الى 900 معتقل فلسطيني.

واوضح المصدر القريب من المفاوضات والذي لم يشأ كشف هويته ان المرحلة الاولى من الاقتراح تلحظ ايضا عودة النازحين المدنيين الفلسطينيين الى شمال قطاع غزة مع السماح بدخول ما بين 400 و500 شاحنة مساعدات يوميا.

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