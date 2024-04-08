واشنطن تكرر رفضها أي عملية إسرائيلية واسعة النطاق في رفح

المصدر: وكالات

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أكدت الولايات المتحدة الاثنين أنها لا تزال ترفض عملية اسرائيلية واسعة النطاق في مدينة رفح بأقصى جنوب قطاع غزة، وذلك بعدما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تحديد موعد لهذه العملية.

ودعت إدارة الرئيس جو بايدن إسرائيل مرارا إلى تقديم خطة لحماية المدنيين في رفح حيث لجأ حوالى 1,5 مليون فلسطيني هربا من الحرب المستمرة منذ ستة أشهر.

وصرح المتحدث باسم الخارجية الامريكية ماثيو ميلر لصحافيين "أبلغنا اسرائيل بوضوح اعتقادنا أن اجتياحا واسع النطاق لرفح سيكون له تأثير ضار هائل على المدنيين، وأنه سيضر في نهاية المطاف بأمن اسرائيل".

وأضاف "لا يتعلق الأمر فقط بتقديم إسرائيل خطة. لقد أوضحنا لهم أننا نعتقد أن هناك طريقة أفضل لتحقيق الهدف المشروع المتمثل في إضعاف وتفكيك وهزيمة كتائب حماس التي ما زالت موجودة في رفح".

وأعلن نتانياهو الاثنين أنه تم تحديد موعد لشن هجوم على رفح لكنه لم يعلنه، وكرر أن الانتصار على حماس "يتطلب دخول رفح والقضاء على الكتائب هناك"، مؤكدا في مقطع مصور أن "الأمر سيحصل، تم تحديد موعد".

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