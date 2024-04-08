صحة غزة: ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 33 ألفاً و207 قتلى

المصدر: وكالات

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الإثنين ، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 33 ألفا و207 قتلى و75 ألفا و933 مصابا منذ السابع من تشرين أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة، في منشور على حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن المستشفيات استقبلت 32 قتيلا و47 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية نتيجة "عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة".

وأضافت أنه في "اليوم الـ 185 للعدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

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