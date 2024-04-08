واشنطن: دمرنا منظومة صواريخ للحوثيين

المصدر: عدن - محمد أحمد، واشنطن- وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت القيادة المركزية الأمريكية أمس، إنها دمرت منظومة صواريخ أرض-جو متنقلة في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن في السادس من أبريل.

وذكر البيان أن القوات الأمريكية أسقطت أيضاً طائرة مسيرة فوق البحر الأحمر، مضيفاً أن سفينة تابعة للتحالف رصدت صاروخاً مضاداً للسفن ودمرته. وقال الحوثيون إنهم هاجموا السفينة البريطانية «هوب آيلاند» بالصواريخ، وسفينتين إسرائيليتين في المحيط الهندي وبحر العرب.

تراجع قدرات

وخلافاً لما كانت عليه قدراتهم في بداية العمليات، أكدت مصادر عسكرية يمنية أن الحوثيين فشلوا في استهداف سفن تجارية جديدة في البحر الأحمر منذ 23 مارس الماضي، إما نتيجة تمكن قوات تحالف البحر الأحمر من تدمير الصواريخ والمسيرات التي يطلقونها، أو لأنها غير دقيقة وتسقط بعيداً عن هدفها.

وذكرت المصادر العاملة في القوات الحكومية في الساحل الغربي لـ «البيان» أنه وعلى عكس ما كانت عليه هجمات الحوثيين في بدايتها، فإنه ومنذ استهداف سفينة صينية في 23 الشهر الماضي، فشلت الجماعة بعد ذلك في محاولة لاستهداف أي سفينة جديدة، حيث اعترضت قوات تحالف البحر الأحمر بعض الصواريخ والمسيرات التي أطلقت نحو هذه السفن فيما أخطأت البقية أهدافها.

من جهتها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، أن واردات المواد الغذائية إلى الموانئ اليمنية في البحر الأحمر لم تتأثر حتى الآن بالمواجهات في المنطقة، لكنها حذرت من تدهور الأمن الغذائي على نطاق واسع منتصف العام الجاري. وقالت إن تدفق الواردات إلى ميناء عدن الخاضع لسيطرة الحكومة لا يزال مستمراً دون انقطاع رغم تلك الاضطرابات، وإن هذا يوفر كميات من الغذاء والوقود لجميع مناطق البلاد.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز