انتشال 13 جثة لمهاجرين غرقى قبالة سواحل تونس

المصدر: د ب أ

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أعلن الحرس الوطني في تونس، اليوم، انتشال 13 جثة لمهاجرين غرقى قبالة سواحل صفاقس والمدن القريبة منها.

وأفادت الإدارة العامة للحرس الوطني باعتراض 1867 مهاجراً معظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء وإحباط 55 عملية اجتياز للحدود على متن قوارب.

وأوقفت السلطات الأمنية في صفاقس 14 شخصاً متورطين في الوساطة وتهريب البشر، وصادرت 16 قارباً حديدياً و47 محركاً بحرياً، كما كشفت عن ورشة عشوائية معدة لصنع القوارب البحرية المخصصة للهجرة غير النظامية.

ومع استقرار المناخ تتصاعد موجات الهجرة من سواحل تونس نحو الجزر الايطالية القريبة.

وكانت 2023 شهدت أعداداً قياسية لمهاجرين عبروا البحر المتوسط انطلاقاً من سواحل تونس، ولقي من بينهم أكثر من 1300 حتفهم في البحر، وفق بيانات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

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