رئيس الوزراء الإيرلندي الجديد يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

المصدر: وكالات

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دعا سيمون هاريس الذي من المرتقب أن يعيّن الثلاثاء رسمياً رئيساً للوزراء في إيرلندا إلى "وقف إطلاق نار فوري" في غزة، معرباً في تصريحات إعلامية مساء الأحد عن نية بلاده الاضطلاع بدور في مسار سياسي يقوم على حلّ الدولتين.

وانتخب سيمون هاريس في 24 مارس رئيسا لحزب "فيني غايل" الإيرلندي (اليمين الوسط) وهو سيصبح في السابعة والثلاثين من العمر أصغر رؤساء الوزراء سنّا في إيرلندا.

ومن المرتقب أن يعيّنه البرلمان الإيرلندي رسميا في منصبه الثلاثاء. وهو يخلف ليو فارادكار الذي استقال من منصبه على نحو مفاجئ في 20 مارس، قبل سنة من الموعد المزمع للانتخابات التشريعية.

وردّا على سؤال عن الحرب في غزة خلال مقابلة أجرتها معه قناة "سكاي نيوز"، طالب هاريس بـ"وقف فوري لإطلاق النار"، قائلا إن "ما نشهده في غزة وأعمال الحكومة الإسرائيلية هي أمور شنيعة بالكامل. إنها فظيعة وشائنة".

وصرّح "نرى أطفالا تبتر أطرافهم وأطفالا أبرياء يقتلون. إنه لأمر شنيع ولا بدّ من أن يتوقّف".

وشجب الهجوم الإسرائيلي الذي أودى بحياة سبعة عمّال إغاثة، بينهم ثلاثة بريطانيين، واصفا إيّاه بـ"المروّع والرهيب".

وقال إن إيرلندا مستعدّة للاضطلاع بدور في "مسار سياسي يؤدّي إلى بلورة حلّ الدولتين"، مشيرا إلى أن يرلندا تاريخها طويل في الحلول السياسية.

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