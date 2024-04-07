الجيش الإسرائيلي يسحب قواته البرية من جنوب قطاع غزة ما عدا كتيبة واحدة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال متحدث عسكري إسرائيلي اليوم الأحد إن الجيش سحب كل القوات البرية من جنوب قطاع غزة ما عدا كتيبة واحدة، ولم يقدم الجيش الإسرائيلي بعد تفاصيل أخرى.

وبحسب صحيفة معاريف فقد "عادت جميع قوات المناورة التابعة للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة إلى الأراضي الإسرائيلية أمس و غادرت الفرقة 98 خان يونس بين السبت والأحد بعد أربعة أشهر من القتال.

وأضافت هذه في الواقع ثلاثة ألوية عملت مؤخرًا في المنطقة، ونشاطها في المنطقة، وتم إنهاؤها، بحسب قرار الجيش.

وبحسب الصحيفة فإن لواء ناحال والفرقة 162 هما الوحيدان اللذان ما زالا يعملان في الميدان. كما أكد الجيش الإسرائيلي على إعادة انتشار قواته في محيط القطاع، وذلك بعد إقامة الشريط الأمني ​​الجديد الذي أقيم خلال الأشهر الماضية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز