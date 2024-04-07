إسرائيل تنشر أسماء أفراد الكوماندوس الأربعة القتلى في جنوب غزة

المصدر: البيان

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نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أسماء أربعة جنود قتلوا في قطاع غزة ليرتفع عدد قتلاه إلى 604 منذ بدء القتال البري هناك، وذلك مع مرور ستة أشهر بالتمام على الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد حركة "حماس".



وقال الجيش في بيان، إن أفراد الكوماندوس الأربعة قتلوا، أمس السبت، في جنوب غزة، بعد أسابيع من التراجع النسبي في حجم الخسائر البشرية الإسرائيلية وفق اندبندنت عربية.

وتستأنف، اليوم الأحد، في القاهرة المباحثات الهادفة لإبرام هدنة بين إسرائيل و"حماس" في غزة، مع تأكيد الحركة الفلسطينية تمسكها بمطالبها لوقف الحرب التي دخلت شهرها السابع في القطاع المدمر والمهدد بالمجاعة.

ويصل مسؤولون من الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر وحركة "حماس" إلى العاصمة المصرية لاستكمال البحث في اتفاق يتيح وقف القتال لإدخال مزيد من المساعدات، والإفراج عن رهائن إسرائيليين في القطاع، مقابل معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وأوردت قناة "القاهرة الإخبارية"، أمس السبت، أن العاصمة "تستضيف غداً اجتماعات لبحث سبل استعادة الهدوء بقطاع غزة".

ومع تصاعد الحصيلة البشرية والأزمة الإنسانية وخطر المجاعة في القطاع الذي يقطنه 2.4 مليون نسمة، شددت واشنطن الداعمة لإسرائيل من لهجتها حيال الدولة العبرية هذا الأسبوع.

وأبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين والتوصل إلى "وقف فوري لإطلاق النار" يتيح الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين في القطاع.

وأكدت "القاهرة الإخبارية" أن المباحثات سيشارك فيها رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي أي" وليام بيرنز، ورئيس جهاز الموساد الإسرائيلي ديفيد برنيع، ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني. ويمثل الجانب المصري رئيس الاستخبارات العامة عباس كامل.

وأعلنت "حماس" أن وفداً برئاسة القيادي خليل الحية "سيتوجه، الأحد، إلى القاهرة استجابة لدعوة" مصرية.

وذكرت الحركة أن مطالبها لتحقيق الهدنة "تتمثل في وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال من غزة، وعودة النازحين إلى أماكن سكنهم وحرية حركة الناس وإغاثتهم وإيوائهم، وصفقة تبادل أسرى جادة"، وأكدت أن هذه "مطالب طبيعية لإنهاء العدوان، ولا تنازل عنها".

وتشهد المحادثات تعثراً منذ أسابيع، وسط تبادل اتهامات بين "حماس" وإسرائيل "بالمراوغة" و"التشدد".

وسبق للطرفين أن توصلا إلى هدنة استمرت أسبوعاً في أواخر نوفمبر 2023 وأتاحت الإفراج عن أكثر من 100 رهينة وإطلاق سراح 240 من المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

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