اعتراض صاروخ حوثي بالبحر الأحمر

المصدر: (عواصم – وكالات)

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أعلنت مهمة أسبيدس البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في جنوب البحر الأحمر أمس، أنها اعترضت صاروخاً أطلقه الحوثيون ما أدى إلى حماية سفن تجارية.

وأضافت في بيان أن الفرقاطة الألمانية هيسن أحبطت هجوماً صاروخياً أُطلق من مناطق سيطرة الحوثيين. وقالت «الإجراء الذي نفذته هيسن كان فعالاً وحال دون وقوع أضرار على البحارة والسفن التجارية».

يأتي هذا بعدما أعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري أنها تلقت معلومات عن استهداف سفينة على بعد نحو 61 ميلاً بحرياً جنوب غربي الحديدة في اليمن. والجمعة، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تدمير صاروخ مضاد للسفن في مناطق سيطرة جماعة الحوثي باليمن.

وتعرضت عدة سفن في البحر الأحمر لهجمات من قبل جماعة الحوثي التي تقول إن الهجمات تأتي رداً على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وأدت هجمات الحوثيين إلى تعطيل حركة الشحن العالمية، ما أجبر الشركات على القيام برحلات أطول وأكثر تكلفة حول الطرف الجنوبي لأفريقيا. وتوجه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع للحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تعريض حرية الملاحة للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية.

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