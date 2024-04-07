مسؤول أممي: الحرب في غزة خيانة للإنسانية

المصدر: عواصم - وكالات

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وصف مسؤول عمليات الإغاثة في الأمم المتحدة مارتن غريفيث أمس، الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي تدخل شهرها السابع اليوم بأنها «خيانة للإنسانية».

ودعا غريفيث في بيان صدر في نيويورك، عشية مرور ستة أشهر على الحرب، إلى «تصميم جماعي على محاسبة (المسؤولين) عن هذه الخيانة للإنسانية».

كذلك، لاحظ أنه رغم «الاستياء العالمي»، «لم يتم إنجاز سوى القليل لوضع حد للحرب، لصالح إفلات كبير من العقاب».

وأضاف غريفيث «بالنسبة إلى سكان غزة، لم تحمل أشهر الحرب الستة سوى الموت والدمار وإمكان (وقوع) مجاعة وشيكة تسبب بها الإنسان».

وقال: «هذه الحرب تحصد يومياً المزيد من الضحايا المدنيين، وكل ثانية تستمر فيها الحرب تتكون صورة ضبابية عن المستقبل بسبب هذا الصراع المحتدم».

وتابع: «سبق وأن أكدت أنا والعديد أكثر من مرة، أن نهاية هذه الحرب طال انتظارها».

وتابع الدبلوماسي البريطاني بالقول «بالنسبة للأشخاص المتضررين من هجمات 7 أكتوبر، فقد مرت ستة أشهر من الحزن والآسى».

وأضاف: «نادراً ما كان هناك مثل هذا الغضب العالمي إزاء حصيلة ضحايا الصراع، وفي الوقت نفسه عدم بذل الكثير من الجهد لوضع حد لها، وبدلاً من ذلك هناك الكثير من الإفلات من العقاب».

خطر المجاعة

وتحذّر المنظمات الإنسانية من أن خطر المجاعة يتهدد أكثر من مليوني شخص في القطاع، وخصوصاً في مناطقه الشمالية. وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل إن قضية المجاعة في مناطق شمال القطاع «مأساة جديدة يعيشها المواطن».

وأضاف «الأطفال يموتون من الجوع، النساء الحوامل لا يستطعن الحفاظ على جنينهن.

كما لا تستطيع من أنجبت توفير الحليب لرضيعها، فالمواد الأساسية غير متوافرة في قطاع غزة، وإن كانت متوافرة فهي شحيحة بشكل كبير، وما يدخل القطاع والمناطق الشمالية من إمكانات ومعدات ومواد أساسية لا يكفي بالمطلق حاجة القطاع».

وحذرت منظمات دولية من استحالة العمل في القطاع، وعلّق بعضها عملياته بعد مقتل سبعة عاملي إغاثة في منظمة «وورلد سنترال كيتشن» الاثنين بضربات نفذتها مسيّرة إسرائيلية.

وأقر الجيش بارتكاب سلسلة «أخطاء جسيمة»، مؤكداً أنه ظن أنه كان يستهدف «مسلحاً من حماس» عندما قصف ثلاث سيارات تألف منها موكب للمنظمة.

وطالبت «وورلد سنترال كيتشن» بتحقيق مستقل، فيما دعت بولندا التي قضى أحد مواطنيها في الضربة إلى إجراء «تحقيق جنائي» بتهمة «القتل». كما اعتبرت أستراليا أن ما عرضته إسرائيل حول مقتل عاملة إنسانية أسترالية «غير كافٍ».

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