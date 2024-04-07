أضرار في جنوب لبنان بعد غارات إسرائيلية وقصف متبادل عبر الحدود

المصدر: بيروت، تل أبيب - وكالات

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أحدثت غارة إسرائيلية أضراراً جسيمة بممتلكات وبنى تحتية ومنازل في جنوب لبنان، حيث استمر القصف المتبادل عبر الحدود

وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية أن غارة للطيران الإسرائيلي على بلدة عيتا الشعب أدت إلى أضرار جسيمة بممتلكات وبنى تحتية ومنازل. وأضافت أن الطيران الإسرائيلي «نفذ عدواناً، وشن غارة على محيط قلعة ارنون الشقيف بصاروخين أحدث انفجارهما دوياً كبيراً تردد صداه في أرجاء النبطية».

وأفادت بأن «الغارة استهدفت منزلاً»، وأشارت إلى أن جبهة الجنوب اشتعلت بعد غارات إسرائيلية على مرجعيون وميس الجبل وسقوط عدد من الضحايا، وتواصل القصف الجوي والمدفعي على أطراف بلدات البستان والضهيرة وعلما الشعب.

وحلق الطيران الاستطلاعي والحربي الإسرائيلي حتى صباح أمس، وطيلة الليل فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولاً حتى مشارف مدينة صور وأطلق الجيش الإسرائيلي طوال الليل القنابل الضوئية فوق القرى الحدودية في القطاعين الغربي والأوسط.وأطلقت القوات الإسرائيلية فجر أمس، نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة باتجاه أطراف بلدات رامية وعيتا الشعب من مواقعها المحاذية لبلدة عيتا الشعب.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة «إكس» باللغة العربية، أن طائرات حربية تابعة لسلاح الجو أغارت على بنى تحتية لـ«حزب الله» بينها «مبنى عسكري» في منطقة عيتا الشعب في جنوب لبنان.

وأعلن «حزب الله» وحليفته حركة أمل مقتل ستة من عناصرهما الجمعة في ضربات إسرائيلية في جنوب لبنان. وأكد الحزب مقتل عنصر ثالث من عناصره، بعد أن كان أفاد الجمعة عن مقتل اثنين.وأعلنت حركة أمل مقتل ثلاثة من عناصرها الجمعة. كما أعلن «حزب الله» شن هجمات ضد مواقع للجيش الإسرائيلي عبر الحدود.

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