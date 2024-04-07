تونس تقطع الطريق أمام «مرشحي الخارج»

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تونس - البيان

وعد الرئيس التونسي قيس سعيد بعدم السماح للمحسوبين على أطراف خارجية بالترشح للاستحقاق الرئاسي المقرر الخريف المقبل، وشدد على أنه سيتم «تطهير البلاد من كل من عاثوا فيها فساداً وما زالوا يتصورون انهم سيعودون إلى الفساد من جديد».

وأكد في كلمة ألقاها أثناء موكب رسمي انتظم في مدينة المنستير الساحلية أمس، بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لرحيل الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة، أن «المهم هو التعايش السلمي بين السلطة والمعارضة في إطار القانون والدستور في المقام الأول»، لكنه شن هجوماً كاسحاً على القوى المعارضة التي تنشط من خارج البلاد.

وقال سعيد: «اليوم نحن نخوض حرب وجود ولا أبالغ، حرب بقاء أو فناء من أجل هذا الوطن»، متهماً أطرافاً لم يسمّها بأنها أرادت إسقاط الدولة وتفجيرها من الداخل في فترة ما بعد 14 يناير 2011، تاريخ الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وذلك «عبر ضرب مرافقها العمومية واليوم يريدون ترذيل مؤسسات الدولة وهدفهم هو ضرب الوطن».

وتابع: «لا مجال لأن نبيع سيادتنا، وليتعظ الكثيرون بما حصل، وليقرؤوا التاريخ، وليعلموا جيداً أن التاريخ لن يعود إلى الوراء مثلما يشتهون وكما يتمنون وكما يحلمون»، وأضاف: «لن أتراجع أبداً عن الاختيارات التي تمت لأن الشعب هو الذي عبر عن ذلك في كل مناسبة».

ويعتبر هذا الموقف تعبيراً عن اتجاه رسمي لقطع الطريق أمام بعض تلك الشخصيات من خلال الملاحقة القانونية، ففي أول مارس الماضي، أكد الرئيس التونسي في لقائه برئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن دستور 25 يوليو 2022 جاء بشروط جديدة للانتخابات الرئاسية، وليس هناك أي مبرر للحديث عن إدخال تنقيحات على القانون الانتخابي.

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