الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل مسؤول كبير في "حماس"

المصدر: البيان

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أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، اليوم السبت، أن الجيش الاسرائيلي "قضى على مسؤول بجهاز الأمن الداخلي لحركة حماس يدعى أكرم عبد الرحمن حسين سلامة".

ودون أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة إكس: "جيش الدفاع وجهاز الأمن العام يقضيان على مسؤول في جهاز الأمن الداخلي لمنظمة حماس سعى للقيام بعمليات إرهابية محورية في قطاع غزة وخطط لاعتداءات داخل أراضي إسرائيل".

وقال أدرعي: إن أكرم سلامة قد تولى عدة مناصب رفيعة في المنظمة ومنها نائب رئيس محافظة خان يونس.

وتابع أدرعي: "قامت طائرات مقاتلة لسلاح الجو يوم الأربعاء الماضي بتصفية أكرم عبد الرحمن حسين سلامة، وهو من مسؤولي جهاز الداخلي لمنظمة حماس، وكان أكرم سلامة قد تولى عدة مناصب رفيعة في حماس ومنها نائب رئيس محافظة خان يونس".

وأضاف: "كما أنه سعى ضمن مهام منصبه للقيام بعمليات إرهابية محورية في القطاع بهدف المساس بنشاطات جيش الدفاع، إضافة إلى مسؤوليته في تخطيط وتنفيذ اعتداءات كبيرة داخل أراضي دولة إسرائيل".

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