الجيش الإسرائيلي يعلن استعادة جثة رهينة في غزة

المصدر: أ ف ب

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أعلن الجيش الإسرائيلي السبت أنه استعاد خلال الليل جثة رهينة في خان يونس بجنوب قطاع غزة، مشيرا إلى أنه قتل أثناء احتجازه.

وأفاد الجيش في بيان بأن إلعاد كتسير الذي كان عمره 47 عاما عند خطفه من كيبوتس نير عوز خلال هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، "قتل بحسب معلومات خلال أسره بأيدي منظمة الجهاد ".

وأطلق سراح والدته هانا التي خطفت معه، في 24 نوفمبر خلال الهدنة الوحيدة التي أقرت بين إسرائيل وحماس خلال ستة أشهر من الحرب.

وقُتل والده أفرام خلال الهجوم على الكيبوتس، وفق الجيش.

وأعيدت جثة إلعاد كتسير إلى إسرائيل حيث تم التعرف إليه رسميا بحسب الجيش الذي قدم "خالص تعازيه للعائلة".

وأضاف الجيش "مهمتنا تحديد مكان الرهائن وإعادتهم إلى الديار".

ووجهت شقيقة كتسير انتقادات الى المسؤولين الإسرائيليين، معتبرة أن إبرام اتفاق هدنة مع حماس كان ليتيح عودة شقيقها على قيد الحياة.

وكتبت كارميت بالتي كتسير عبر حسابها على منصة فيسبوك، إن إلعاد كان ليعود الى عائلته "فيما لو تمّ التوصل الى اتفاق بشأن الرهائن في الوقت المناسب. قيادتنا جبانة وتدفعها الاعتبارات السياسية، ولذلك لم يتم التوصل الى هذه الصفقة".

وتابعت "رئيس الوزراء (بنيامين نتانياهو)، حكومة الحرب، وأعضاء الائتلاف: انظروا الى أنفسكم في المرآة وقولوا إن أيديكم غير ملطخة بالدماء".

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