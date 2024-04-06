وفد من حماس يتجه إلى القاهرة وإسرائيل لم تقرر بعد المشاركة في المفاوضات

المصدر: البيان

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يتوجه وفد قيادي من حركة حماس برئاسة خليل الحية الأحد إلى القاهرة استجابة لدعوة مصرية من أجل محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن إسرائيل لم تقرر بعد المشاركة في مفاوضات القاهرة بشأن صفقة التبادل مع حماس.

وأكدت حماس السبت رفضها "التنازل" عن مطالبها لإبرام هدنة مع إسرائيل في قطاع غزة.

وأعلنت الحركة في بيان أن وفداً "سيتوجه غدا الأحد إلى القاهرة، استجابة لدعوة الأشقاء في مصر"، مشيرة الى أن مطالبها "تتمثل بوقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال من غزة، وعودة النازحين الى أماكن سكناهم وحرية حركة الناس وإغاثتهم وإيوائهم، وصفقة تبادل أسرى جادة". وأكدت أن هذه "مطالب طبيعية لإنهاء العدوان، ولا تنازل عنها".

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