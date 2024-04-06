مدير الـ«سي آي إيه» إلى القاهرة لبحث هدنة غزة

المصدر: واشنطن، غزة - وكالات

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من المتوقع وصول مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي إيه» بيل بيرنز إلى القاهرة للمشاركة في محادثات حول الإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، قال البيت الأبيض إنها ستجري خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالية بمشاركة أمريكية.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي للصحافيين، أمس الجمعة، إن «الولايات المتحدة ستشارك في مفاوضات القاهرة خلال عطلة نهاية الأسبوع»، رافضاً التعليق على نبأ سفر بيل بيرنز إلى المنطقة.

ويأتي الإعلان عن هذه المحاولة الأمريكية الجديدة بعد أن حثت الولايات المتحدة الخميس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار «بدون تأخير» فيما يمارس المجتمع الدولي ضغوطاً من أجل الاستجابة للكارثة الإنسانية الواقعة في قطاع غزة المدمر الذي يتضور سكانه جوعاً.

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن بيرنز سيجتمع مع رئيس الموساد ديفيد برنيع بالإضافة إلى مسؤولين من مصر وقطر. وقال موقع «أكسيوس» إنه سيلتقي رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل. وتشهد المحادثات تعثراً منذ أسابيع وتتبادل «حماس» وإسرائيل الاتهامات «بالمراوغة» و«التشدد».

في الأثناء قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أمس الجمعة، إن عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية على القطاع ارتفع إلى 33 ألفاً و91 قتيلاً، وأن عدد المصابين ارتفع إلى 75 ألفاً و 750 إصابة. وبينت أن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 54 شهيداً و82 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية».

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