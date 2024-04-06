مقتل 5 عناصر من «حزب الله» و«أمل» بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان

المصدر: بيروت - وكالات

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أدت غارتان إسرائيليتان على جنوب لبنان، أمس الجمعة، إلى مقتل 5 عناصر من «حزب الله» و حركة «أمل».

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، الجمعة، أن غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان قتلتا 5 أشخاص. وأوضحت الوكالة الرسمية أن الغارة الأولى استهدفت بلدة عيتا الشعب، وأسفرت عن سقوط اثنين، في حين استهدفت الغارة الثانية مركزاً لحركة «أمل» في النبطية، وقتلت 3 أشخاص.

وأعلن «حزب الله» اللبناني وحليفته حركة أمل مقتل خمسة من عناصرهما الجمعة في ضربات إسرائيلية في جنوب لبنان، قرب الحدود مع إسرائيل.

والجمعة نعى «حزب الله» في بيان اثنين من مقاتليه، مشيراً إلى أنهما قتلا بضربات إسرائيلية من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

إلى ذلك أعلن الحزب شن تسع هجمات ضد مواقع للجيش الإسرائيلي في الشمال. من جهتها أعلنت حركة أمل مقتل ثلاثة من عناصرها.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن طائرات حربية أغارت على بنى تحتية تابعة لـ«حزب الله» اللبنانية في منطقة زبقين إلى جانب مبنى عسكري تابع للجماعة في منطقة يارين، ومبنى عسكري آخر في منطقة عيتا الشعب. كما أشار البيان، في وقت سابق من أمس الجمعة، إلى أن قواته هاجمت أيضاً موقع استطلاع تابع لـ«حزب الله» في منطقة شبعا.

في الأثناء قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن الغارات الجوية الإسرائيلية حولت جنوب لبنان إلى منطقة «منكوبة زراعياً». ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن ميقاتي قوله «هناك 800 هكتار تضررت بشكل كامل، و340 ألف رأس ماشية فقدت، وحوالي 75 في المئة من المزارعين فقدوا مصدر دخلهم النهائي». وأضاف: «هذه المشكلة ستنسحب على السنوات المقبلة».

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