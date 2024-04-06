مجلس حقوق الإنسان يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

المصدر: جنيف - وكالات

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اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الجمعة، في ختام أعمال دورته الخامسة والخمسين في جنيف، خمسة قرارات بينها نص يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

ويحث الدول على منع استمرار النقل القسري للفلسطينيين داخل غزة أو منها، ووقف بيع أو نقل الأسلحة إلى إسرائيل، كما تضمن إشارة موضع جدل إلى «إبادة جماعية» في قطاع غزة، وضرورة المساءلة بشأن ذلك.

وفي ما يتعلق بقرار حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والذي تم التصويت عليه بناء على مشروع القرار الذي قدمته باكستان إلى المجلس، اعتمد المجلس القرار بأغلبية 28 صوتاً مقابل 6 أصوات رافضة وامتناع 13 عن التصويت.

وطالب إسرائيل باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، كما طالب المجلس إسرائيل برفع الحصار الفوري عن قطاع غزة وجميع أشكال العقاب الجماعي الأخرى.

حق تقرير المصير

ودعا القرار إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، كما دعا المجلس جميع الدول إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع استمرار النقل القسري للفلسطينيين داخل غزة أو منها، وإلى وقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية الأخرى إلى إسرائيل.

وطلب من لجنة التحقيق الدولية المستقلة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وإسرائيل تقديم تقرير عن كل من النقل المباشر أو غير المباشر أو البيع غير المباشر للأسلحة والذخائر وقطع الغيار والمكونات والمواد ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال وتقديم تقريرها إلى المجلس في دورته التاسعة والخمسين.

وفي ما يتعلق بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، اعتمد المجلس قراراً بأغلبية 42 صوتاً مقابل 2 وامتناع 3 عن التصويت يدعو إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال إلى الإنهاء الفوري لاحتلالها للأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وإزالة ومعالجة أي عوائق أمام الاستقلال السياسي والسيادة والسلامة الإقليمية لفلسطين.

وأكد من جديد دعمه للحل القائم على وجود دولتين فلسطينية وإسرائيلية تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن، وحث المجلس جميع الدول على اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز أعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وقرر إبقاء المسألة قيد نظره.

انتهاكات للقانون الإنساني

وشدد القرار على «ضرورة ضمان المساءلة عن جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان لوضع حد للإفلات من العقاب». كما عبر عن «قلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والخروقات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة».

واتهمت ميراف إيلون شاهار، مندوبة إسرائيل الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، المجلس بأنه «تخلى لفترة طويلة عن الشعب الإسرائيلي ودافع لوقت طويل عن حماس». وقالت قبل التصويت «وفقاً للقرار المعروض عليكم، ليس لإسرائيل الحق في حماية شعبها، في حين أن لحماس كل الحق في قتل وتعذيب الإسرائيليين الأبرياء». وتابعت «التصويت بنعم هو تصويت لصالح حماس».

ورحب السفير الفلسطيني إبراهيم خريشي بالتصويت لكنه اشتكى من أن بعض الدول الأوروبية لم تؤيده. وقال خريشي للمجلس «هناك دعوات للمحاسبة في جميع أنحاء العالم، لكن الموقف يتغير عندما نتحدث عن إسرائيل».

كذلك يدين النص «الهجمات على مدنيين ولا سيما في السابع من أكتوبر 2023» ويطالب بـ«الإفراج الفوري عن جميع الرهائن المتبقين، والأشخاص المعتقلين بصورة اعتباطية وضحايا عمليات الإخفاء القسري، وكذلك بضمان وصول إنساني فوري إلى الرهائن والمعتقلين».

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