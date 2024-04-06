مصادر يمنية: انحسار هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

المصدر: عدن - محمد أحمد

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أعلنت القوات الأمريكية أمس، أنها نجحت في التصدي لصاروخ مضاد للسفن ودمرته في منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.

في حين أكدت مصادر يمنية انحسار هجمات الحوثيين على السفن التجارية وذلك بعد انقضاء نحو أسبوع دون تسجيل أي أضرار في حركة الملاحة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أمس الجمعة، إن القوات الأمريكية نجحت في التصدي لصاروخ مضاد للسفن ودمرته في منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين باليمن في الرابع من أبريل. وأضافت في بيان أنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات أو أضرار من جانب الولايات المتحدة أو التحالف أو السفن التجارية.

في الأثناء أكدت مصادر عسكرية يمنية لـ«البيان»، أن الهجمات التي كان الحوثيون ينفذونها بشكل شبه يومي على السفن التجارية وحتى القطع البحرية الأمريكية والبريطانية، انحسرت بشكل كبير، وقالت إن حوالي أسبوع مر دون تسجيل أي استهداف فعلي لأي سفينة في خليج عدن أو جنوب البحر الأحمر ما يظهر، حسب المصادر، فاعلية الضربات التي تعرض لها الحوثيون وقدرات البوارج الحربية على اعتراض وتدمير الصواريخ والمسيرات.

تفوق

المصادر أكدت أن عدم إصابة أي سفينة خلال الأسبوع الحالي لا يعني توقف محاولات الحوثيين لاستهداف السفن بالصواريخ والمسيرات بل إن ذلك يعكس مدى التفوق القتالي والتقني لقوات تحالف البحر الأحمر بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والقوات المساندة لها في هذه المنطقة الحيوية من العالم.

وحسب المصادر فإن هذا التفوق في الجوانب التقنية وفي التسليح مكن قوات تحالف البحر الأحمر من رصد تحركات الحوثيين على الأرض ومن ثم استهداف أسلحتهم قبل إطلاقها، أو تدميرها عقب إطلاقها وهذا أدى إلى استنزاف مخزونهم من الصواريخ والمسيرات باعتبارهما آخر الأدوات التي يمكن للجماعة استعمالها في ضرب السفن بعد تعطيل أي قدرة لهم على اعتراضها في المياه آو قرصنتها.

كما كان يحدث في بداية العمليات. ووفق المصادر فإن الحوثيين ورغم التفوق الواضح لقوات تحالف البحر الأحمر ما زلوا يحاولون نقل مواقع إطلاق الصواريخ إلى مناطق المرتفعات الجبلية واستحداث خنادق وقنوات مائية ليتمكنوا من إخفاء أسلحتهم وإطلاقها، وذكرت أن الجماعة بدأت بإخلاء منطقة راس عيسى من السكان بحجة أنها ستحول المنطقة التي يوجد بها ميناء لتصدير النفط إلى منطقة تجارة حرة، في حين أن هذه المنطقة تقع في قلب المواجهات، حيث تستخدم في استهداف السفن.

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