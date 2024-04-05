إسرائيل تفتح معبر إيريز لأول مرة منذ 7 أكتوبر

المصدر: أ ف ب

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أعلنت إسرائيل أنها ستسمح مؤقتاً بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر حدودها مع شمال القطاع، وفق ما أفاد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو اليوم، حيث سيعاد فتح معبر إيريز المؤدي إلى القطاع المهدد بالمجاعة للمرة الأولى منذ هجوم 7 أكتوبر.

وجاء في البيان الحكومي، الذي صدر بعد ساعات من تحذير الرئيس الأمريكي جو بايدن لنتانياهو بضرورة تخفيف المعاناة الإنسانية في غزة، أن «إسرائيل ستسمح بتسليم المساعدات الإنسانية بشكل مؤقت عبر أشدود ومعبر إيريز»، بهدف «منع حدوث أزمة إنسانية وضمان مواصلة القتال».

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