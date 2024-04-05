الجيش الأمريكي يدمر صاروخاً باليستياً ومسيّرتين أطلقها الحوثيون باتجاه البحر الأحمر

المصدر: عدن - محمد أحمد

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قال الجيش الأمريكي فجر أمس، إنه دمر صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن وطائرتين مسيرتين أطلقها الحوثيون من اليمن باتجاه البحر الأحمر.

بالإضافة إلى تدمير منظومة صواريخ أرض-جو متنقلة في منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين سلم الجيش الأمريكي قيادة قوات المهام المشتركة 153 إلى البحرية الإيطالية.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن البارجة «يو إس إس جرافلي» وقوات القيادة المركزية الأمريكية نجحت في الاشتباك وتدمير صاروخ باليستي مضاد للسفن واثنين من الصواريخ غير المأهولة التي أطلقها الحوثيون من اليمن باتجاه السفينة الأمريكية «يو إس إس جرافلي» في البحر الأحمر.

‏وأكد الجيش الأمريكي أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية. ‏وذكر في منشور على منصة إكس «بالإضافة إلى ذلك، دمرت أيضاً قوات القيادة المركزية الأمريكية نظام صواريخ أرض-جو متنقل في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون. ‏بعد أن تبين أن هذه الأنظمة تمثل تهديداً للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة».

وجددت ‏القيادة المركزية الأمريكية في بيانها التزامها بحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أماناً لسفن التحالف والسفن التجارية.

إمدادات

من جهته، قال قائد القوات الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط، الليفتنانت جنرال أليكسوس غرينكويتش، إن الحوثيين ربما كانوا بصدد استنفاد مخزونهم من أسراب الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية المضادة للسفن مع تباطؤ وتيرة هجماتهم قليلاً. وأضاف: الضربات الأمريكية المستمرة ضد الجماعة المسلحة «أثرت بالتأكيد على سلوكهم..

وتيرة عملياتهم لم تعد كما كانت»، لكنه قال إنه من الصعب معرفة مدى تناقص إمدادات الحوثيين من الأسلحة، بسبب الضربات الأمريكية، لأن المسؤولين لم يكن لديهم تقييم استخباراتي مفصل عن قدراتهم قبل بدء الهجمات.

وعلى صعيد متصل بتأمين الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن تسلمت البحرية الإيطالية من البحرية الأمريكية قيادة قوة المهام المشتركة 153، حيث تسلم النقيب في البحرية الإيطالية روبرتو ميسينا القيادة من النقيب في البحرية الأمريكية ديفيد كولز، الذي تولى قيادة هذه القوة منذ نوفمبر الماضي.

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