12 قتيلاً بهجوم مسيّرة على عطبرة في شمال شرق السودان

المصدر: بورتسودان - أ.ف.ب

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قُتل 12 شخصاً وأصيب 30 آخرون بجروح في هجوم بواسطة طائرة مسيّرة في مدينة عطبرة الواقعة في شمال شرق السودان.

والتي كانت بمنأى عن الحرب الدائرة في البلاد، وفق ما أفاد مسعف وشهود وكالة فرانس برس.

وتشهد معظم أنحاء السودان منذ نحو عام حرباً دموية بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع». وقال شاهد في تصريح عبر الهاتف «اندلع حريق بعد هجوم بطائرة مسيّرة خلال إفطار». وقال شاهد آخر إنّ الإفطار الذي أقيم في قاعدة لـ«ميليشيا البراء» التي تقاتل إلى جانب الجيش السوداني «جمَع مدنيين ومقاتلين».

وقال مصدر طبي إن «جثث 12 قتيلاً و30 جريحاً» وصلوا إلى مستشفى في عطبرة، من دون تحديد ما إذا كانوا مقاتلين أم مدنيين.

وأدى القتال منذ 15 أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى مقتل آلاف السودانيين ونزوح أكثر من 8,5 ملايين آخرين.

وتتمركز في عطبرة التي كانت بمنأى عن المعارك، وحدات للجيش لحماية المدينة التي تكتسب أهمية استراتيجية لوقوعها على الطريق المؤدي إلى بورتسودان على البحر الأحمر، حيث تتّخذ الحكومة السودانية مقراً مؤقتاً. ولم تتبنَّ أي جهة على الفور الهجوم.

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