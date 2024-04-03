إسرائيل تتحدث عن «تقدم إيجابي» بمحادثات القاهرة

المصدر: دبي - البيان - غزة، عواصم - وكالات

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حملت محادثات صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، بالقاهرة، مؤشرات قد تبدو إيجابية، وفقاً لما كشفته هيئة البث الإسرائيلية التي نقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن مفاوضات القاهرة تسير «بشكل إيجابي».

وأضافت أن المفاوضين المشاركين في المحادثات الرامية للتوصل إلى هدنة في غزة، تمتعوا بموقف «أكثر مرونة»، لافتة إلى إمكانية إحراز تقدم في الأيام المقبلة، خاصة في ملف عودة السكان إلى شمال غزة. ونقلت الهيئة عن المسؤول قوله إنه «إذا كانت حماس مهتمة بالتوصل إلى اتفاق، فيمكننا المضي قدماً»، مضيفاً «لقد قطعنا شوطاً طويلاً هذه المرة أيضاً، وهناك إمكانية لإحراز تقدم في الأيام المقبلة».

إلى ذلك، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الوفد المفاوض المكون من جهازي «الموساد» و«الشاباك» والجيش الإسرائيلي عاد أمس، من القاهرة بعد صياغة مقترح جديد للهدنة وتبادل الأسرى. وذكر أنه «في إطار المحادثات، وبوساطة مفيدة من مصر، صاغ الوسطاء مقترحاً محدثاً لحماس».

وأضاف أن إسرائيل تتوقع من الوسطاء أن يضغطوا على حماس بقوة أكبر. أتت هذه التطورات في وقت تكثف إسرائيل وحماس المفاوضات التي تتوسط فيها قطر ومصر بغية توقف الحرب ستة أسابيع مقابل إطلاق سراح 40 أسيراً في غزة. وقال مسؤول إسرائيلي إن إسرائيل منفتحة على مناقشة السماح بعودة بعض النازحين فقط.

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