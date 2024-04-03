«الصحة العالمية»: وفيات متزايدة من حديثي الولادة بقطاع غزة

المصدر: جنيف ـ وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

يزداد عدد الوفيات في أوساط الأطفال الحديثي الولادة في قطاع غزة، إذ يولد الرضّع بأوزان أقل من الحد الطبيعي، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وقالت الناطقة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس في إيجاز صحافي في جنيف أمس، «يتم الإبلاغ من مختلف الأطباء، تحديداً في مستشفيات الولادة، عن ازدياد كبير في عدد الأطفال الذين يولدون بوزن منخفض، ولا يعيشون في فترة ما بعد الولادة نظراً إلى أنهم ولدوا صغاراً جداً».

وأضافت أنه في مجمع كمال عدوان الطبي، مستشفى الأطفال الوحيد في شمال غزة، «يدخل (المنشأة) يومياً 15 طفلاً على الأقل يعانون سوء التغذية، وتزداد الاحتياجات بشكل حاد أكثر من أي وقت مضى».

ولا يمكن لمنظمة الصحة العالمية وضع إحصاءات دقيقة عن حالات الوفاة في أوساط الأطفال نتيجة الدمار الذي لحق بالقطاع بفعل الحرب التي تشنها إسرائيل على هذه البقعة الجغرافية الصغيرة، إذ أشارت هاريس إلى أن العديد من الأشخاص لا يتوجّهون حتى إلى المستشفى. وقالت إن المرضى الذين ينامون في المركز هم عادة أطفال يعانون من أمراض ومن سوء التغذية.

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