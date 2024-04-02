نتانياهو يعترف بمسؤولية إسرائيل عن الهجوم الذي أودى بحياة موظفي إغاثة في غزة

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن إسرائيل مسؤولة عن الهجوم المميت الذي أودى بحياة موظفي إغاثة في قطاع غزة، واصفا الحادث في رسالة مصورة" بحادث مأساوي لهجوم غير مقصود" نفذته القوات الإسرائيلية ضد " أشخاص أبرياء".

وعبر بنيامين نتانياهو اليوم الثلاثاء عن أسفه لمقتل سبعة موظفي إغاثة يعملون لصالح منظمة ورلد سنترال كيتشن في ضربة جوية إسرائيلية على غزة، ووصف الحادث بأنه مأساوي وغير متعمد

وقال نتانياهو في بيان مصور "وارد أن يحدث مثل هذا في زمن الحرب. نفحص الأمر بدقة، ونتواصل مع الحكومات (بالدول الأجنبية التي سقط قتلى من رعاياها) وسنبذل قصارى جهدنا لضمان عدم تكرار ذلك".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز