مقتل 6050 طالباً فلسطينياً وقصف 408 مدارس منذ بداية الحرب الإسرائيلية

المصدر: د ب ا

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أفادت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بمقتل ستة آلاف و50 طالبا، وإصابة 10 آلاف و219 بجروح منذ بدء "العدوان" الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة في السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن "عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 5994، والذين أصيبوا إلى 9890، فيما استُشهد في الضفة 56 طالبا وأصيب 329 آخرون، إضافة إلى اعتقال 105".

وأشارت الوزارة إلى أن" 266 معلما وإداريا استُشهدوا وأصيب 973 بجروح في قطاع غزة، فيما أصيب ستة بجروح، واعتُقل أكثر من 73 في الضفة".

ولفتت إلى أن" 286 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 111 منها لإضرار بالغة، و40 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 57 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب، كما تم استخدام 133 مدرسة حكومية كمراكز للإيواء في قطاع غزة".

وأكدت التربية أن" 620 ألف طالب في قطاع غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم منذ بدء العدوان، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية، ويواجهون ظروفا صحية صعبة".

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