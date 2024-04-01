فلسطين تطلب عقد اجتماع طارئ للمندوبين الدائمين فى الجامعة العربية

المصدر: وام

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تقدمت دولة فلسطين بطلب عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين في أقرب وقت ممكن لبحث التحرك العربي والدولي في ضوء التهديدات الإسرائيلية المستمرة باجتياح مدينة رفح التي تأوى ما يزيد على 1.5 مليون نازح ومواطن فلسطيني بالإضافة إلى تعنت ورفض إسرائيل تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وآخرها القرار رقم 2728 والذي طالب بوقف فوري لإطلاق النار في شهر رمضان .

وأوضح السفير حسام زكى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن المجلس سيناقش أيضا عدم انصياع إسرائيل للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية فى شهري يناير ومارس الماضيين.

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