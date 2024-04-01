الجيش الإسرائيلي ينسحب من مجمع الشفاء مخلفاً الجثث والدمار

المصدر: أ ف ب

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انسحب الجيش الإسرائيلي الإثنين من مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة الذي طوقه واقتحمه قبل أسبوعين مخلفاً الكثير من الدمار و"عشرات الجثث" وفق طبيب في ما كان أكبر مجمع طبي في القطاع.

ومع دخول الحرب يومها الثامن والسبعين بعد المئة، أعلنت الوزارة أن القصف الإسرائيلي أدى الى مقتل 60 شخصا على الأقل معظمهم من النساء والأطفال خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وحتى صباح الإثنين في القطاع المحاصر المهدد بالمجاعة.

وأشار مكتب الإعلام الحكومي الى أن إسرائيل شنّت عشرات الغارات الجوية التي ترافقت مع قصف مدفعي مكثف في أنحاء عدة من القطاع ولا سيما في خان يونس ودير البلح ورفح.

وأفاد شهود عيان عن وقوع اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في وسط خان يونس (جنوب)، وفي حيي الرمال وتل الهوى بمدينة غزة.

من جهتها، أعلنت الشرطة الإسرائيلية الإثنين توقيف شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية .

وقالت لوكالة فرانس برس إن "صباح عبد السلام هنية (57 عاما) محتجزة في تل السبع وتخضع لتحقيق يشترك فيه جهاز الأمن الداخلي (شين بيت)".

وفي 18 مارس، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية كانت الثانية له في مجمع الشفاء الطبي منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر.

وبرّر الجيش عمليته الثانية بتوافر معلومات استخبارية عن وجود "مسؤولين كبار" من حماس والجهاد فيه.

وأفادت وزارة الصحة أن المجمع صار خارج الخدمة، متحدثة عن دمار "كبير جدا" فيه وفي الأحياء المحيطة.

ورأى مراسل لوكالة فرانس وشهود في المكان الدبابات والمركبات العسكرية الإسرائيلية تنسحب من المجمع. وقالوا إن عدة مبان تضررت وأن آثار الحريق بادية على عدد منها.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل لوكالة فرانس برس "قوات الاحتلال أعدمت عددا من المواطنين حيث عثر على جثثهم وهم مكبلو الأيدي في مجمع الشفاء الطبي، وهنالك عدد كبير جداً من الشهداء".

وأضاف "الاحتلال قتل حوالى 300 شهيد بمجمع الشفاء ومحيطه ... وقوات الاحتلال أحرقت كافة أقسام المجمع ودمرت كل المعدات والأجهزة والمستلزمات الطبية".

من جهته، قال شاهد عيان مشيرا إلى جثث متناثرة على الطريق "داست عليها الدبابات. دمار، أطفال، أبرياء، مدنيين عزل، داسوا عليهم".

وأكد الجيش إنهاء عملياته داخل المجمع ومحيطه. وقال في بيان إن قواته "استكملت هذا الصباح العملية في منطقة مستشفى الشفاء وخرجت منها".

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