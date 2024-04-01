انتشال 300 جثة من مستشفى الشفاء بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مصادر فلسطينية ، اليوم الإثنين، أن الجيش الإسرائيلي انسحب من مستشفى الشفاء الطبي بمدينة غزة مخلفا مئات القتلى ودمار واسع بالمجمع الطبي بعد أسبوعين من اقتحامه وحصاره.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن طواقم الدفاع المدني انتشلت ما يقارب 300 جثة حتى هذه اللحظة، موضحة أن جثث "الضحايا" كانت ملقاة في كل مكان من المستشفى فيما ظهرت على بعضها علامات التحلل.

وكان الجيش الإسرائيلي اقتحم بشكل مفاجئ مستشفى الشفاء الطبي بغزة قبل نحو أسبوعين لتنفيذ عملية عسكرية ضد "منتسبين لحركتي حماس والجهاد " كانوا يستخدمون المجمع الطبي لنشاطات عسكرية ضد إسرائيل، على حد قول الجيش.

وشهدت المستشفى ومحيطها اشتباكات ضارية بين قوات الجيش الإسرائيلي وبين مسلحين فلسطينيين، وفق ما أعلنت عنه مصادر فلسطينية وإسرائيلية على حد سواء.

وأعلن أفيخاي أدرعي الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان له عبر حسابه على منصة"إكس" انتهاء العملية العسكرية في المستشفى.

وقال أدرعي "استكملت قوات جيش الدفاع وجهاز الأمن العام هذا الصباح العملية من منطقة مستشفى الشفاء وغادرت قوات وحدة 13 للكوماندوز البحري ومجموعة القتال التابعة للواء 401 والوحدة الخاصة التابعة للواء الناحال بقيادة الفرقة 162 منطقة المستشفى".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه تم قتل ما يزيد على 400 فلسطيني داخل المستشفى واعتقال حوالي 900 آخرين من أجل التحقيق معهم، مشيرة إلى أن عددا منهم ثبت تورطهم بالانضمام لحركتي حماس والجهاد.

وقال شهود عيان فلسطينيون إن دمارا واسعا لحق بالمستشفى وإنهم شاهدوا عشرات الجثث ملقاه في كل باحات المستشفى، وأن روائح كريهة انبعثت من الجثث بسبب تحللها وعدم دفنها.

وأعرب شهود عيان عن صدمتهم من تحول المستشفى إلى "خراب".

وأعلنت مصادر طبية في قطاع غزة عن خروج مستشفى الشفاء عن الخدمة بشكل كامل وذلك بسبب تدمير غالبية المباني وكافة الأجهزة الطبية وعدم امكانية تشغيلها في الوقت الحالي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز