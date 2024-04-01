انسحاب الجيش الاسرائيلي من مجمع الشفاء الطبي في غزة

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أفادت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في غزة اليوم الاثنين أن الجيش الإسرائيلي انسحب من مجمع الشفاء الطبي في القطاع المحاصر بعد أسبوعين من شنّه عملية عسكرية واسعة النطاق في الموقع.

وقالت الوزارة إنه جرى انتشال عشرات الجثث من داخل المجمع الطبي ومحيطه، حيث شاهد مراسل لوكالة فرانس وشهود عيان دبابات ومركبات عسكرية تنسحب منه.

لكن الجيش الإسرائيلي لم يؤكد بشكل فوري تنفيذه أي انسحاب.

وأطلق الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية في مجمّع الشفاء الطبي (شمال) في 18 مارس ووصفها بأنها "دقيقة" وتستهدف مسلحي حماس الذين اتهمهم بأنهم ينشطون من داخل المكان.

وسبق للجيش أن أعلن القضاء على عشرات المقاتلين في المجمع والعثور على كميات من الأسلحة.

ومنذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر، شنّ الجيش الإسرائيلي عددا من العمليات العسكرية التي طالت مستشفيات ومرافق طبية ومحيطها، متهّما حماس باستعمالها كستار لنشاطاتها العسكرية. الا أن الحركة نفت بشدة استخدام مقاتليها مستشفى الشفاء وغيره من المرافق الصحية.

وقال بيان صادر عن وزارة الصحة التي تديرها حماس إنه جرى "انتشال عشرات جثث الشهداء بعضها متحلل من داخل مجمع الشفاء الطبي ومحيطه".

وأضاف البيان أن الجيش الاسرائيلي "انسحب من مجمع الشفاء الطبي بعدما قام بإحراق مبانيه وخروجه بالكامل عن الخدمة"، مشيرا إلى أن "حجم الدمار في داخل المجمع والمباني المحيطة به كبير جدا".

وقال مراسل لفرانس برس في المكان إن مباني عدة داخل المجمع الطبي، وهو الأكبر في القطاع الفلسطيني، تضررت، بينما بدت على بعضها آثار حرائق.

وصرّح طبيب لفرانس برس أن أكثر من 20 جثة تم انتشالها، بعضها تعرّض للسحق بواسطة الآليات المنسحبة.

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