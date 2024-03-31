قصف إسرائيلي متواصل على غزة واستئناف المفاوضات بشأن هدنة

المصدر: وكالات

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يتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الأحد، في وقت بدأت جولة جديدة من المفاوضات في القاهرة سعيا للتوصل إلى هدنة بعد مرور ستة أشهر تقريبا على اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وقُتل 77 شخصاً على الأقل ليل السبت الأحد في الغارات الإسرائيلية، حسبما أفادت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ العام 2007.

وعلى الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، إلّا أنّ القتال لم يتوقّف في القطاع المحاصر والمدمّر، حيث بلغت حصيلة القتلى 32782 شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفقاً للوزارة. كما تهدد المجاعة سكّانه البالغ عددهم 2,4 مليون شخص فيما تدخل المساعدات الإنسانية التي تخضع لرقابة من الجانب الإسرائيلي، بكميات قليلة إليه.

وفي مواجهة خطر المجاعة، غادر أسطول صغير قبرص السبت باتجاه غزة لنقل 400 طن من المساعدات الإنسانية، وذلك بعد فتح ممر بحري بين قبرص وغزة في منتصف مارس.

وفي مؤشر الى التدهور الكبير للوضع الإنساني، أفاد مسؤول في الهلال الأحمر الفلسطيني عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة العشرات جراء إطلاق نار وتدافع أثناء توزيع مساعدات فجر السبت في قطاع غزة.

وتحوّل العديد من عمليات توزيع المساعدات في هذه المدينة إلى مأساة منذ فبراير، حيث أسفرت عن مقتل أكثر من مئة شخص. وقبل بضعة أيام، لقي 18 فلسطينياً حتفهم من بينهم 12 غرقاً، فيما كانوا يحاولون الحصول على مساعدات غذائية أُنزلت بمظلات إلى القطاع وسقط بعضها في البحر.

ويأتي ذلك فيما أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل الخميس بـ"ضمان توفير مساعدة إنسانية عاجلة" لقطاع غزة من دون تأخير مؤكدة أنّ "المجاعة وقعت".

وفي مواجهة الضغوط الدولية، بما في ذلك تلك التي تمارسها الولايات المتحدة وعائلات الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في قطاع غزة، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الجمعة "الموافقة على جولة من المفاوضات في الأيام المقبلة في الدوحة والقاهرة... للمضي قدماً".

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية بأنّ هذه المفاوضات ستُستأنف الأحد في مصر.

وتجمّع آلاف الأشخاص السبت في تل أبيب للمطالبة بإطلاق سراح الرهائن، كما من المقرّر تنظيم تظاهرة حاشدة جديدة الأسبوع المقبل.

بموازاة ذلك، يعتزم المتظاهرون المناهضون للحكومة وعائلات الرهائن التظاهر مساء الأحد، وكل مساء حتى يوم الأربعاء، أمام الكنيست في القدس.

وقالت شيرا إلباغ التي خُطفت ابنتها ليري (19 عاماً) خلال هجوم السابع من أكتوبر، "حان الوقت للخروج والكفاح ضدّ اللامبالاة ومن أجل الحياة. أطلب منكم الآن النزول إلى الشوارع معنا ورفع صوت موحّد وواضح: أعيدوهم إلى ديارهم الآن!".

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