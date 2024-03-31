استئناف المفاوضات في القاهرة بشأن هدنة في قطاع غزة

المصدر: ا ف ب

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تستأنف المفاوضات اليوم الأحد في مصر سعيا للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية القريبة من السلطات المصرية.

وذكرت القناة أن "مصدرا أمنيا مصريا أكد لـ+القاهرة الإخبارية+ استئناف مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحماس بالقاهرة" الأحد.

وأضافت القناة أن مصر وقطر اللتين تقومان بدور وساطة في هذا الصدد "تواصلان جهودهما المشتركة لإحراز تقدم في المفاوضات بين الجانبين".

أعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الضوء الأخضر الجمعة لإجراء محادثات جديدة بهدف التوصل إلى هدنة في قطاع غزة المحاصر والذي يتعرّض لقصف متواصل، بينما يواجه سكّانه تهديداً بـ"مجاعة وشيكة" بحسب الأمم المتحدة.

وأفاد مكتب نتانياهو بعد لقائه رئيسي الاستخبارات الإسرائيلية الموساد والشين بيت، بأنّه "وافق على جولة من المفاوضات في الأيام المقبلة في الدوحة والقاهرة... للمضي قدماً".

وعُقدت في الأشهر الأخيرة مفاوضات عدّة عبر الوسطاء الدوليين مصر وقطر والولايات المتحدة، ولكن من دون نتيجة، فيما تبادل الطرفان الاتهامات بعرقلتها.

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