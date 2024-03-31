9 آلاف مريض بحاجة إلى إجلاء عاجل من غزة لتلقي العلاج

المصدر: جنيف - أ.ف.ب

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قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس أمس، إن نحو 9 آلاف مريض في غزة يتعيّن إجلاؤهم على نحو عاجل لتلقي العلاج إذ لم يعد هناك في القطاع سوى 10 مستشفيات تعمل بالحد الأدنى.

قبل الحرب كانت غزة تعد 36 مستشفى، وفق المنظمة.

وشدد تيدروس على أن «نحو 9 آلاف مريض يتعيّن إجلاؤهم على نحو عاجل إلى الخارج لخدمات صحية حيوية، خصوصاً علاج السرطان والجروح الناجمة عن القصف وغسيل الكلى وغيرها».

ودمّر القصف بشكل جزئي البنية التحتية الصحية في القطاع. ومنذ أسابيع تدور معارك عنيفة، أحياناً في محيط أو داخل المستشفيات التي إضافة إلى ما تقّدمه من رعاية صحية تؤوي آلاف الأشخاص الذين فقدوا مساكنهم أو نزحوا هرباً من المعارك.

وأشار تيدروس إلى أنه إلى الآن «تم نقل أكثر من 3400 مريض إلى الخارج عبر رفح، بينهم 2198 جريحاً و1215 مريضاً». وأضاف «لكن آخرين كثراً يتعيّن إجلاؤهم. نحضّ إسرائيل على تسريع الموافقات على عمليات الإجلاء، بغية تمكين المرضى الذين حالهم حرجة من تلقي العلاج. كل لحظة مهمة».

قبل السابع من أكتوبر كان ما بين 50 ومئة مريض يُنقلون من غزة إلى القدس الشرقية والضفة الغربية. نصف هؤلاء كانوا يعالَجون من السرطان.

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