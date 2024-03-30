بريطانيا تنفذ ثاني عملية إسقاط جوي لمساعدات غذائية على غزة

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أسقطت المملكة المتحدة إمدادات غذائية جوا على غزة للمرة الثانية. وقام سلاح الجو الملكي بإنزال أكثر من 10 أطنان من المساعدات بالمظلات، بما في ذلك الأرز والدقيق (الطحين) وزيت الطهي وأغذية الأطفال والسلع المعلبة والمياه للمدنيين في غزة يوم الجمعة.

وحلقت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني من طراز (إيه 400 إم) من عمان لإسقاط الإمدادات على طول الساحل الشمالي لغزة كجزء من مهمة إغاثة دولية بقيادة الأردن، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وقال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس: "تبذل المملكة المتحدة كل ما في وسعها لإيصال أكبر قدر ممكن من الغذاء إلى غزة. ستوفر عملية الإنزال الجوي اليوم أكثر من 10 أطنان من الإمدادات الغذائية للمدنيين المحتاجين".

وتابع "أشكر أفراد سلاح الجو الملكي والجيش البريطاني على عملهم الدؤوب لدعم هذه المهمة".

وأضاف "سنواصل استغلال كل فرصة لإيصال المساعدات جوا وبحرا وبرا إلى غزة".

وكان سلاح الجو الملكي البريطاني قد قام بإنزال 10 أطنان من الإمدادات الغذائية على المنطقة يوم الاثنين الماضي.

ووسط تحذيرات من مجاعة وشيكة في قطاع غزة الذي مزقته الحرب، جاء الإنزال الجوي في أعقاب عمليات تسليم برية حديثة لألفي طن من المساعدات الغذائية البريطانية لإطعام أكثر من 275 ألف شخص في القطاع.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز