مقتل العشرات في ضربات إسرائيلية على سوريا

المصدر: رويترز

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أكد مصدران أمنيان أن ضربات إسرائيلية على مدينة حلب بشمال سوريا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة أدت إلى مقتل 38 شخصا بينهم خمسة أعضاء في حزب الله اللبناني.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع السورية إن عددا من المدنيين والعسكريين قُتلوا بعدما "شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه أثريا جنوب شرق حلب مستهدفا عددا من النقاط في ريف حلب".

وأضافت في بيان أن ذلك حدث في حوالي الساعة 1:45 بعد منتصف الليل بالتزامن مع "اعتداء بالطيران المسير نفذته التنظيمات الإرهابية من إدلب وريف حلب الغربي في محاولة منها لاستهداف المدنيين في مدينة حلب ومحيطها".

ولم تذكر الوزارة عددا محددا للقتلى ولم توضح ما إذا كانت الخسائر ناجمة عن الغارات الجوية الإسرائيلية أو هجمات الجماعات المسلحة.

وأردفت قائلة "أسفر العدوان عن استشهاد وجرح عدد من المدنيين والعسكريين ووقوع خسائر مادية بالممتلكات العامة والخاصة".

وأحجم الجيش الإسرائيلي عن التعليق.

ومنذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل ومع أعقبه من حملة عسكرية إسرائيلية على قطاع غزة، تصعد إسرائيل ضرباتها على ما تقول إنها قواعد لجماعات مسلحة مدعومة من إيران في سوريا. كما استهدفت الدفاعات الجوية للجيش السوري وبعض القوات السورية.

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