الجيش الأمريكي يدمر 4 مسيّرات للحوثيين

المصدر: عدن - محمد أحمد

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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، فجر أمس، تدمير 4 مسيرات طويلة المدى أطلقها الحوثيون كانت تستهدف سفينة حربية أمريكية في البحر الأحمر.

وقالت سنتكوم، في بيان عبر منصة «إكس»، إن المسيرات تم إطلاقها ليل أول من أمس ودمرتها القوات الأمريكية فوق البحر الأحمر بعدما وجدت أنها تمثل تهديداً وشيكاً للسفن التجارية والبحرية الأمريكية في المنطقة، وأضافت أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات ولم تلحق المسيرات أضراراً بالسفن الأمريكية أو قوات التحالف.

فرقاطة هولندية تنضم لمواجهة هجمات الحوثيين

من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الهولندية نشر البحرية الملكية فرقاطة حربية في البحر الأحمر، لدعم المهمة الأوروبية والقوات البحرية الأمريكية البريطانية الأوروبية في حماية ممرات الملاحة الدولية من هجمات الحوثيين.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الفرقاطة «ترومب»، والتي يبلغ عدد طاقمها أكثر من 200 فرد، بدأت عملها منذ (الأربعاء)، لصد هجمات الحوثيين بالصواريخ والطائرات المسيّرة في البحر الأحمر، إذ إنها متخصصة بالدفاع الجوي والقيادة ومجهزة بمعدات دفاعية، ستشارك في عملية «حارس الازدهار» التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية.

وحسب الدفاع الهولندية فإن الفرقاطة ستوفر الدعم لعملية الاتحاد الأوروبي وتهدف كلتا العمليتين إلى تعزيز السلامة وحرية المرور في المنطقة، وبينت أن انتشار الفرقاطة سيستمر 25 يوماً.

وستوفر خلال تواجدها الدعم لتعزيز السلامة وحماية الشحن في هذا الطريق الملاحي المهم للتجارة الدولية والأوروبية، وأيضاً لهولندا التي لديها مصلحة اقتصادية مباشرة في النقل الآمن ودون عوائق للبضائع عن طريق البحر.

إلى ذلك، أعلن أسطول المحيط الهادئ الروسي دخول سفينتين تابعتين له إلى البحر الأحمر عبر مضيق باب المندب، بعد انتهاء مناورات في خليج عدن في إطار مهام الأسطول، وفقاً لوكالة «تاس».

وأوضحت الوكالة أن السفينتين المذكورتين هما الطراد فارياغ، وفرقاطة المارشال شابوشنيكوف، وقد قامت طواقم السفينتين بتدريبات على مختلف السيناريوهات.

وتواصل سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي تنفيذ مهامها في إطار رحلة بحرية دورية في المياه الدولية.

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