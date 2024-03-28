لم يتغيّر شيء في غزة منذ قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار

المصدر: أ ف ب

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أعلن رئيس منظمة أطباء بلا حدود الخميس أنّ "لا شيء تغيّر" منذ تبنّي قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، حيث تتواصل عمليات القصف والقتال بين إسرائيل وحركة (حماس).

وقال كريستوس كريستو "لم نشهد أي تغيير على الأرض بعد هذا القرار"، لا في حياة الناس اليومية ولا في إطار إيصال المساعدات الإنسانية.

وبعد أشهر من العرقلة من جانب الولايات المتحدة أولاً ثم من قبل روسيا والصين، اعتمد مجلس الأمن الدولي الإثنين أول قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان الذي بدأ قبل أكثر من أسبوعين. وقوبل هذا القرار بغضب إسرائيلي بسبب امتناع الولايات المتحدة عن التصويت واستخدام الفيتو ضدّه.

وأضاف كريستو "لا يزال الوضع على حاله ومطالبنا كما هي"، وهي وقف فوري ودائم لإطلاق النار، ووقف الهجمات على المرافق الطبية والعاملين فيها، و"الوصول إلى المساعدات الإنسانية من دون عوائق".

وأوضح أنّه في الوقت الحالي، لا تعدّ "جهودنا سوى قطرة صغيرة في محيط من الاحتياجات".

ولا تزال منظمة أطباء بلا حدود موجودة مع فرق محلية ودولية في المستشفيات القليلة التي لا تزال تعمل في جنوب القطاع.

وأشار كريستوس كريستو إلى أنّ "من الأمثلة التي صدمت المجتمع الدولي، عندما رأى أنّ النساء اللاتي أنجبن بعملية قيصرية يُطلب منهن الخروج من المستشفى بعد بضع ساعات" لإخلاء الأسرّة.

وأوضح أنّ منظمة أطباء بلا حدود "قامت بزيادة عدد الأسرّة من أجل تقديم ما يشبه الرعاية الجيّدة على الأقل لهؤلاء النساء".

وأشار كريستو إلى أنّ المنظمة "قلقة للغاية" بشأن الهجوم الذي تعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بشنّه على مدينة رفح في الجنوب، حيث يتكدّس حوالى 1,5 مليون نازح.

وقال "سيكون الأمر كارثياً حتماً".

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